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Para circular en Venezuela, hay que tener varios documentos en regla, dijo el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Dicho instituto recordó que dicha documentación hay que tenerla al día.

Esto está reflejado en la Ley de Transporte Terrestre de Venezuela, son en total cinco documentos que debes siempre portar de esa manera podrás circular sin problemas. Empezando por la cédula de identidad.

Si vas a realizar viajes de larga distancia como en la misma ciudad debes tener dichos documentos al día. Te recomendamos no realizar trámites de estos documentos para manejar con gestores.

Circular en Venezuela y los documentos que necesitas

Cédula de Identidad.

Licencia para conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo.

Certificado médico para conducir vigente.

Seguro de responsabilidad civil vigente.

Carnet de Circulación actualizado.

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