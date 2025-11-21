Compartir

La ciudad de Utqiagvik, conocida anteriormente como Barrow y famosa por ser el asentamiento más septentrional de Estados Unidos, inició oficialmente su tradicional periodo de Noche Polar.

La puesta de sol de este día marcó el inicio de 65 días consecutivos de oscuridad total. Este fenómeno natural ocurre anualmente debido a la inclinación del eje de la Tierra, que impide que el Sol ascienda por encima del horizonte sobre el Círculo Polar Ártico.

Para los residentes de Utqiagvik, la Noche Polar no es una oscuridad absoluta, sino un largo periodo de penumbra que va desde un crepúsculo tenue al mediodía hasta la oscuridad de medianoche.

Adaptación a la Larga Noche

Aproximadamente 4.000 residentes, en su mayoría pertenecientes a la comunidad Iñupiat, se preparan cada año para este ciclo de dos meses, que es una parte integral de su vida y cultura:

Rutinas Comunitarias: Las actividades escolares, laborales y sociales continúan con normalidad, apoyadas por luz artificial y una fuerte tradición comunitaria que busca mantener el ánimo.

Vida Silvestre: Este período de oscuridad también afecta a la fauna local, siendo un momento crucial para la migración y la adaptación de especies como los osos polares.

El Retorno del Sol: El Sol no volverá a aparecer sobre el horizonte hasta el 22 de enero de 2026, momento que se celebra con gran entusiasmo y festivales comunitarios.

La Noche Polar no es solo un fenómeno geográfico, sino un poderoso recordatorio de la singularidad de la vida en el Ártico y la resiliencia de las comunidades que allí habitan.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas