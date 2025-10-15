Un año después de que Clara Fuentes se colgara el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, el sábado la venezolana también se coronó en el Campeonato Mundial de Parapotencia que se celebra hasta el 17 de octubre en El Cairo, Egipto, al levantar 121 kilogramos.

La caraqueña de 28 años se impuso en la categoría de los 50 kilogramos en la jornada inicial de las competencias, tras una dura batalla que libró ante las nigerianas Esther Nworgu y Rukayat Ajiboye.

En su primer intento, la venezolana alzó 118 kilogramos para sacarle tres de ventaja a Ajiboye, pero Nworgu opuso resistencia al igualar la misma cantidad de Fuentes.

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Para la segunda oportunidad, la mayoría de las rivales estaba fuera de carrera por el oro. La china Peiqing Xiao, que llegó a El Cairo con aspiraciones al oro apenas pudo con 116, la misma cantidad de la africana Ajiboye.

Así las cosas, la lucha por el primer lugar se centró en Fuentes y Nworgu y en ese segundo intento que definió la competencia. La capitalina subió la apuesta y levantó 121 kilogramos, y la africana se plantó en 120 kg para echar el resto en el tercer intento.

En ese último chance, Xiao falló en 119, Ajiboye tampoco pudo con su alzamiento de 118, mientras que Nworgu fracasó en levantar 125 kg, por lo que el oro fue para Fuentes, que en su tercera oportunidad tampoco pudo con los 125 kg, pero igual ya tenía el título asegurado

En esta misma categoría, la criolla Oriana Terán culminó en el noveno lugar al levantar 92, 95 y 97 kg en cada uno de sus intentos, respectivamente.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió en nombre de todo el país sus palabras de alegría por esta nueva hazaña de la paratleta venezolana, Clara Fuentes, luego de ganar el oro en el Campeonato Mundial de Parapotencia.

«Felicito con profundo orgullo a nuestra paratleta Clara Fuentes por alzarse con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting que se celebra en El Cairo, Egipto. Con un levantamiento de 121 kilogramos en la categoría de los 50 kg, Clara conquistó el primer lugar y se reafirmó entre las grandes del deporte mundial», señaló el primer mandatario nacional.