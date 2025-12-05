Compartir

Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, fue coronada como la nueva Miss Universe Venezuela 2025 en una gala celebrada en el Centro Comercial Líder de Caracas.

El cuadro de las cinco finalista lo completaron Amazonas (primera finalista), Mérida (2da finalistas), Yaracuy (3era finalista) y Monagas (4ta finalistas). Su victoria está marcada por un perfil distinto: es hija de Andreína Goetz, quien ganó el Miss Venezuela en 1990.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Miss Universe Venezuela 2025

Vegas de 23 años, actriz y modelo, documentó abiertamente su deseo y preparación para el certamen en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumuló un apoyo significativo y se posicionó como una figura viral.

La velada se encendió con opening de oro puro: Maite Delgado, convertida en musa y anfitriona, rompió el silencio con su voz, arropada por el compás de los bailarines de Venevisión.

La noche también estuvo marcada por el homenaje al cantante dominicano Rubby Pérez. Con la actuación principal de Miguel Molly, el escenario del Miss Venezuela se convirtió en una fiesta con merengue.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas