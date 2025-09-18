Compartir

Las clases no serían suspendidas por motivos culturales o históricas, así lo dio a conocer el ministro Héctor Rodríguez en su cuenta de Telegram. Rodríguez hizo el llamado a alcaldes y gobernadores para evitar suspensiones por dichos motivos.

El titular de educación hizo énfasis en la importancia de cumplir el calendario escolar completo. De esa manera, explicó, los docentes pueden impartir el contenido académico a nivel nacional.

De igual modo, se encuentra en debate el tema de las tareas escolares, ya que dijo Rodríguez esta semana, las mismas serían eliminadas. Esto debido al estrés familiar que generan las mismas.

Clases no serían suspendidas por motivos culturales o históricos

En torno a las escuelas dijo el ministro de Educación que se han recuperado 1.700 planteles a nivel nacional. 300 de estas fueron recuperadas en el mes de agosto, las clases a nivel nacional empezaron el lunes de esta semana.

NO DEJES DE LEER AHORA: Conviasa informó sobre este nuevo vuelo semanal para apoyar el turismo

En la actualidad, dijo Rodríguez que se cuenta con un personal de 400 mil docentes. Resaltó que el número de maestros lo considera suficiente para atender el total de seis millones de estudiantes en el país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas