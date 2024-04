Este domingo 21 de abril los fanáticos del futbol se apoderan del mundo con el enfrentamiento del clásico español, Real Madrid vs. Barcelona.

El encuentro más emocionante y esperado de la temporada se disputará en el estadio catalán Camp Nou, en Barcelona.

Los dirigidos por Xavi, buscan la redención luego de sufrir una eliminación en los cuartos de final de la Champions League ante el PSG.

Por otro lado, el Madrid, llega con un estado de ánimo diferente, al clasificar con éxito a las semifinales de la “Orejona” y vencer al Manchester City. A pesar de su confianza, el equipo ha sostenido en varias entrevistas que enfrentarse al Barcelona siempre implica un desafío.

Carlo Ancelotti: “We don’t rule out the 5-system, nor the 6 or 7, we don’t rule out anything, if possible even two goalkeepers and the bus.”

