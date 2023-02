Compartir

La serie clasificatoria al Grupo II de la Copa Davis en Venezuela, culminó con éxito gracias al apoyo del Comité Olímpico Venezolano (COV), la Federación Venezolana de Tenis (FVT) y la Gobernación del estado Carabobo.

El torneo que se realizaría en dos días, se prolongó a una tercera fecha por las condiciones climáticas del pasado sábado. Por lo tanto, el domingo 5 de febrero concluyó con la victoria del equipo de Hong Kong, quienes obtuvieron el cupo al Grupo II.

Pese a quedar bajo en la serie 3 – 1, Venezuela celebra los tres días de encuentro, debido a que se ejecutó toda la competencia cumpliendo con las normas establecidas.

Durante una rueda de prensa, el capitán de la selección de Venezuela Williams Campos se mostró más que satisfecho. «A pesar de que llovió tantas veces, cuando dejaba de llover al segundo se llenaban las gradas, eso no ocurre en ningún deporte, o por lo menos que yo haya visto en Copa Davis, en ninguna parte del mundo», aseguró.

De igual manera, destacó el esfuerzo y compromiso de todo el equipo que estuvo detrás de la realización del evento.

Por su parte, los representantes de Hong Kong – China, mostraron un despliegue técnico y de habilidades, acompañado de gran carisma y respeto.

El ganador de la final de singles por parte del seleccionado asiático, ofreció declaraciones de su experiencia en Puerto Cabello y Venezuela.

«Para mí, es muy especial, es mi primera vez en Suramérica y me siento muy feliz, estuve muy feliz antes de venir, no sabía mucho de Suramérica porque anteriormente he estado en Europa y Asia, pero estoy muy impresionado de todo lo que he estado rodeado», expresó la joven promesa del Hong Kong Coleman Wong.

El Centro Nacional de Tenis de Puerto Cabello, albergó a más de mil asistentes diariamente, entre el público que disfrutó de los juegos y visitantes en todo el centro deportivo.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.