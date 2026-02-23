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Fue clausurada con éxito 67 edición del Salón Arturo Michelena. Con un récord de 106 mil 445 visitantes desde su apertura culminó el Salón con una jornada que mezcló alegría, nostalgia y la satisfacción de hacer de Carabobo referencia artística desde el icónico Museo de la Cultura.

En el transcurso del último día de esta exposición, niños, niñas, adultos, familias y grupos de personas recorrieron las salas azul, roja, amarilla. Pasillos y la gran rampa del recinto para apreciar las 355 obras en artes plásticas.

Además de fotografías, pinturas, arte digital, composición, escultura, vídeos, arte textil, mosaicos, orfebrerías y artes gráficas; en las cuales, cada uno de los artistas participantes reflejaron diversas realidades sociales, así como realizaron obras con temática de protesta, honra a la conciencia humana y con matices religiosos y ancestrales.

Clausurada con éxito 67 edición del Salón Arturo Michelena

Asimismo, este Salón se consolidó en la innovación e interacción al incorporar la impactante sala inmersiva, ubicada en la denominada sala verde del complejo. El cual dio vida a diversas obras del icónico pintor mediante la Inteligencia Artificial.

Y fue uno de los principales atractivos de esta galería, que permitió el fortalecimiento de las manifestaciones artísticas en la población. Todo en sintonía con las acciones del Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y la primera dama del estado Nancy de Lacava.

Esta galería de arte se convirtió en un espacio para el encuentro de la sociedad, que siempre espera estar presente y disfrutar de las artes. Como aporte a su educación, recreación, crítica y en especial su sensibilidad a todas las visiones de mundo de cada artista.

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La muestra artística también fue oportuna para que periodistas, productores, influencers, tiktokers, youtubers, entre otros; subieran a las plataformas digitales y redes sociales un gran contenido de valor, que hizo de Carabobo una gran tendencia nacional e internacional en materia de cultura y arte.

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