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Las tarifas de Digitel en febrero 2026 fueron ajustadas hoy en el primer día del segundo mes del presente año. Muy atento a tus planes en tu línea 0412 como en el 0422., ya que estos cambiaron de precio.

La operadora sigue creciendo en el país, al igual que las otras dos que operan en el país con normalidad. Digitel había hecho ajustes también en el mes de diciembre como en el mes de enero.

Tarifas de Digitel en febrero 2026

Plan Inteligente Plus 1.1 GB 372,43 bolívares

Plan inteligente Plus 2 GB 677,90 bolívares

Plan Inteligente Plus 6 GB 2310,39 bolívares

Plan Inteligente Plus 12 GB 4.620,77 bolívares

Plan Inteligente Plus 30 GB 9.256,36 bolívares

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