Compartir

El clima hoy 14 de diciembre en Venezuela estará hoy con cielos parcialmente nublados en lo que respecta la zona central. Algunas lluvias dispersas y leves en la zona occidental del país y olas de metro y medio.

Nubosidad estratiforme sobre gran parte del territorio nacional, esta podría generar lluvias como lloviznas leves. Esto en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y el estado Nueva Esparta.

También en el estado Miranda, Falcón, como en el sur del Zulia, para horas de la tarde se esperan núcleos convectivos productores de chubascos, como descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento.

Las temperaturas para hoy serán las siguientes: 7 grados en lo que son las zonas montañosas de Mérida especialmente en horas de la madrugada. De igual modo, otras zonas con bajas temperaturas será La Colonia Tovar y El Jarillo.

Clima hoy 14 de diciembre en Venezuela

Mientras que las temperaturas máximas estarán en parte del llano venezolano, oriente y sur de Venezuela. Estas con 37 grados en el Guárico, Apure, el estado Bolívar y parte de la Guayana Esequiba.

En cuanto a la fase lunar para hoy señala que estamos a dos días después de luna nueva. El oleaje para hoy estará sobre los dos metros en el litoral occidental y Golfo de Venezuela y metro y medio en el resto de la zona costera.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: