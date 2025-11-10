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El clima hoy 10 de noviembre de 2025 nos indica poca nubosidad en horas de la mañana y abundante sol en varias regiones del país. Región central, además de la oriental como en la zona insular venezolana.

Venezuela amanece con poca nubosidad y zonas despejadas en la mayor parte de su extensión, sin embargo, en áreas de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar, este de Amazonas, partes de Miranda y lago de Maracaibo*, se aprecia nubosidad generadora de precipitaciones variables.

De igual modo se espera nubosidad en horas de la tarde, en los estados centrales, entre ellos Aragua, Miranda como en Carabobo. Además de Yaracuy como Cojedes y zonas del estado Portuguesa.

Probables lluvias en áreas de la región llanera en horas de la tarde como de la noche y madrugada. Lluvias en áreas de Bolívar, Amazonas como en el estado Apure para hoy lunes 10 de noviembre.

Clima hoy 10 de noviembre de 2025

Temperaturas altas en los estados centrales, cerca de 34 grados a 37 grados en horas del mediodía. Igualmente en zonas del occidente del país, entre ellos Falcón, Lara además del estado Zulia.

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En el estado Mérida en las zonas montañosas y en horas de la madrugada se esperan 9 grados para hoy. De igual modo, temperaturas frescas en zonas de montaña de la cordillera central del país.

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