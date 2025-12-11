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Clima hoy 11 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Clima hoy 11 de diciembre de 2025 en Venezuela
En las vías de Venezuela. Foto: Almary Valera/Cortesía.

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Danny Valdiviezo
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El clima hoy 11 de diciembre de 2025 en Venezuela señala nubosidad en los estados centrales en horas de la mañana. Abundante sol luego de las nueve de la mañana en Carabobo, Aragua como en Miranda.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada, alternando con cielo parcial en buena parte de su extensión; asimismo, se pueden apreciar mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas dispersas en áreas de nuestra *Guayana Esequiba.

Clima hoy 11 de diciembre de 2025

Clima hoy 11 de diciembre de 2025

Como en el sur de Delta Amacuro, sur de Anzoátegui, sur de Bolívar, partes de Amazonas, este de Miranda, oeste de Apure, norte de Mérida y sur del Lago de Maracaibo. En horas de la tarde se espera nubosidad en el centro del país.

Zonas del oriente del país en los estados Sucre y norte de Anzoátegui como en Delta Amacuro completamente despejado. En estados de la región llanera como lo con Portuguesa, Barinas y Apure nubosidad en horas de la mañana.

En los estados Bolívar como en el sur de Monagas probables lluvias en horas de la mañana y parte de la tarde. Nubosidad en la costa oriental del país como en la zona del centro para hoy, con suave brisa en horas de la noche.

Clima hoy 11 de diciembre de 2025

Temperaturas frescas en horas de la madrugada en la zona central del país en los estados Carabobo, Aragua y Miranda. Probables 30 grados en horas de la mañana en algunas zonas del occidente del país.

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En el estado Mérida en horas de la madrugada se esperan temperaturas frías con ocho grados en las zonas montañosas. Colonia Tovar como El Jarillo y valles altos de la capital con 24 grados en adelante.

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