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El clima hoy 11 de septiembre de 2025 indica cielos poco nublados en el centro del país, además de nubosidad en la zona sur de Venezuela. Específicamente en Bolívar, además de Amazonas y Apure.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas; asimismo; se observan algunos mantos nubosos, acompañados de lluvias o chubascos en áreas de Bolívar.

Como en los estados Amazonas, noreste de Miranda, este de la Guaira, sur de Guárico, noreste de Apure, oeste de Merida y sur del Zulia. Esto en horas de la mañana de hoy jueves.

Se esperan cielos despejados en los estados Aragua, parte de Miranda, Carabobo, Cojedes y Yaracuy. Nubosidad en los estados llaneros, se esperan lluvias o chubascos en varias zonas del centro del país en horas de la tarde y noche.

Clima hoy 11 de septiembre de 2025 en Venezuela

Se esperan temperaturas máximas de 38 grados en la zona del Zulia como en Falcón y áreas de la Península de Paraguaná. De igual modo, en zonas del centro del país luego del mediodía, especialmente en Carabobo y Aragua.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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