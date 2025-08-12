Compartir

El clima hoy 12 de agosto de 2025 en Venezuela según el INAMEH apunta a nubosidad parcial para el día de hoy. Con lluvias en algunas partes del país sobre todo en la zona sur.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte; asimismo, se observan zonas nubladas acompañadas de lluvias o chubascos dispersos en nuestra *Guayana Esequiba.

Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, norte de Anzoátegui, Bolívar, norte de Amazonas, sureste de Miranda/Falcón, sur de Guárico, este de Apure, sur de Tachira y suroeste del Zulia.

El oleaje para hoy martes destaca el INAMEH se esperan olas de metro y medio en el Golfo de Venezuela, como en la región insular. El resto de línea costera nacional con olas de un metro durante el día.

Situación General, Se prevé cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en gran parte del territorio nacional; así mismo, se estiman áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba.

Clima hoy 12 de agosto en Venezuela según el INAMEH

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 38 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui. Como en la Península de Paraguaná.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

