El clima hoy 12 de diciembre en Venezuela señala cielos nublados en gran parte del territorio nacional. Se mantiene en diciembre el sol fuerte y las altas temperaturas en gran parte del país, excepto Mérida.

Cielos parcialmente nublados en gran parte del país como despejados en lo que es la zona central. La costa venezolana en su área de Puerto Cabello, Aragua y La Guaira se mantienen despejadas.

Sin embargo, hoy martes 12 de diciembre se espera núcleos aislados con descargas eléctricas (destellos azules) en el sur de la Guayana Esequiba. Además de Bolívar, Amazonas, suroeste de Miranda y sur del Zulia.

De igual modo, en la zona oriental que comprende los estados Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro y el estado Sucre se mantendrá parcialmente despejado en horas de la mañana. En horas de la tarde y noche se espera presencia de nubes.

En cuanto a las temperaturas mínimas no han variado mucho y en el estado Mérida se esperan siete grados, también en otras zonas de Mérida y zonas andinas se esperan baja temperaturas hoy martes.

Clima hoy 12 de diciembre en Venezuela

Las altas temperaturas se esperan al igual que ayer lunes en las zonas de Guárico, Apure, Amazonas y la Guayana Esequiba en su zona sur con 37 grados. Otras zonas del país podrían tener temperaturas sobre los 33 grados.

En cuanto al oleaje para hoy estará en dos metros en los extremos del país en el Delta del Orinoco como en el Golfo de Venezuela en dos metros. En el resto de la zona costera se esperan temperaturas de metro y medio.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

