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El clima hoy 12 de noviembre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH indica cielos despejados en las primeras horas de la mañana. Con probables lluvias en los estados del sur del país, Bolívar, Amazonas como en Apure.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en la mayor parte de su extensión, asimismo, se aprecia mantos nubosos generadora de precipitaciones de intensidad variable en áreas de nuestra *Guayana Esequiba.

Como en el sur de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, norte de Táchira, sur de Portuguesa y lago de Maracaibo. En la zona central se espera poca nubosidad para hoy en horas de la mañana.

Se esperan lluvias solo en la zona andina, como en la región llanera comprendiendo los estados Barinas, Portuguesa como en el estado Apure. Algunas nubes en el sur de Venezuela.

No se descartan alguna lluvias de intensidad variables en zonas de *Delta Amacuro; Yaracuy y la Región Oriental. Como nubosidad y lloviznasen horas de la noche en los estados centrales.

Clima hoy 12 de noviembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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