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Clima hoy 13 de noviembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Clima hoy 13 de noviembre de 2025 en Venezuela
Desde Margarita, foto: Almy Molly/Cortesía.

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Danny Valdiviezo
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El clima hoy 13 de noviembre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH indica cielos despejados en las primeras horas de la mañana. Con probables lluvias solamente en el sur de Venezuela antes del mediodía.

Soobre Venezuela prevalece nubosidad parcial y zonas poco nubladas; sin embargo, se observan mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable al *sur de nuestra Guayana Esequiba.

Clima hoy 13 de noviembre de 2025 en Venezuela

Como en los estados Bolívar, Amazonas, partes de Apure, Barinas, Portuguesa, Mérida, Trujillo y sur del Zulia*. Se espera que en horas de la tarde y noche prevalezcan zonas despejadas en algunas partes del país.

Clima hoy 13 de noviembre de 2025 en Venezuela

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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