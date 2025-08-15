Compartir

El clima hoy 15 de agosto de 2025 indica cielos poco nublados en el centro del país, además de nubosidad en la zona sur de Venezuela. Específicamente en Bolívar, además de Amazonas y Apure.

Venezuela amanece con nubosidad productora de lluvias o chubasco, algunas acompañadas de actividad eléctrica en áreas de nuestra Guayana Esequiba. Además de Bolívar, Amazonas, sur de Delta Amacuro.

Como en el sur de Monagas y Anzoátegui, Guárico, Apure y sur de Zulia; asimismo, mantos nubosos con lluvias aisladas en Aragua, este de Carabobo, Yaracuy, Lara, Trujillo y este de Falcón. El resto del país se aprecia con nubosidad de parcial a fragmentada.

En las primeras horas se espera desarrollo poco nuboso en estados orientales. La costa venezolana solo con nubes en la zona del estado Aragua como en la parte insular del país en horas de la mañana.

Probabilidad de lluvias en horas de la tarde en la zona del oriente del país, como en los estados centrales además de la región llanera como andina. De igual modo, en zonas del occidente del país.

Clima hoy 15 de agosto de 2025

Se esperan temperaturas máximas de 38 grados en la zona del Zulia como en Falcón y áreas de la Península de Paraguaná. De igual modo, en zonas del centro del país luego del mediodía, especialmente en Carabobo y Aragua.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

