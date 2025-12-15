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El clima hoy 15 de diciembre de 2025 en Venezuela apunta a cielo despejado con algunas nubes en el centro del país. Esto en estados como Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Aragua y zonas de Miranda.

Venezuela amanece con cielo despejado, alternando con áreas parcialmente nubladas en la mayor parte de su extensión, y algunas con desarrollo estratiforme asociado a probables lluvias o lloviznas al sur de *Bolívar y Amazonas.

Zonas despejadas en la costa venezolana, tanto en el litoral oriental como central, excepto en la zona occidental con nubosidad en horas de la mañana. Lloviznas leves en zonas de Bolívar, Amazonas como en Apure.

Nubosidad en el área insular, estado Nueva Esparta como en zonas de Sucre y Delta Amacuro en horas de la mañana. En horas de la tarde se espera nubosidad sin amenazas de precipitaciones en zonas de Carabobo y Aragua.

Región occidental se presenta despejada en horas de la mañana, sin amenazas de precipitaciones. El oleaje con promedio de un metro a metro y medio de altura en el litoral central.

Clima hoy 15 de diciembre de 2025 en Venezuela

Temperaturas frescas debido a diciembre en gran parte del país, sobre todo en horas de la noche como de la madrugada. Temperaturas máximas cerca de los 34 grados en la región central y zonas del Guárico.

Bajas temperaturas en las zonas montañosas del estado Mérida en horas de la madrugada y de la noche. Colonia Tovar, Galipán, y algunas del área metropolitana con buen clima para hoy lunes.

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