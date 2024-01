Compartir

El clima hoy 15 de enero de 2024 en Venezuela destaca situación despejada, con poca nubosidad a primeras horas de la mañana. En el centro del país en los estados Aragua, Carabobo y Miranda se espera cielo despejado.

Nubosidad en algunas entidades del sur del país, entre ellas Amazonas, Apure como en Bolívar además del sur de la Guayana Esequiba. Como cielos despejados en el oriente del país, entre ellos los estados Sucre y Delta Amacuro.

De igual modo, en Lara, como en los estados Falcón y Cojedes, nubosidad en zonas de Yaracuy además de los estados llaneros. Para horas de la tarde como en la noche, el panorama cambia un poco.

Se espera nubosidad en los estados llaneros como en zonas del sur del país, como zonas despejadas en el área central. En los estados, Carabobo, Aragua como en el estado Miranda y Caracas.

En las entidades llaneras se espera nubosidad en horas de la noche, como áreas despejadas en Maracaibo, Falcón como nubosidad en horas de la noche en los estados andinos. Donde no se descartan algunas lluvias débiles.

Las temperaturas mínimas siguen en el estado Mérida, en sus zonas montañosas en horas de la madrugada. Donde se esperan siete grados de temperatura, de igual modo en sus zonas cercanas.

Mientras que la temperatura más alta pudiera rondar los 38 grados en los estados Bolívar, Guárico, Amazonas y Apure. Por supuesto, se espera calor en los estados centrales del país en horas comprendidas entre las once de la mañana y cinco de la tarde.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

