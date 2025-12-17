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El clima hoy 17 de diciembre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH indica cielos despejados en las primeras horas de la mañana. Con probables lluvias solamente en el sur de Venezuela antes del mediodía.

Situación General, Se prevé cielo parcialmente nublado con zonas despejadas en gran parte del territorio nacional, exceptuando áreas al norte de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas y Zulia*, donde se esperan chubascos dispersos.

No se descartan lluvias de menor intensidad en sectores de *Bolívar, la Región Insular, Gran Caracas, este de Sucre/Delta Amacuro, Aragua, Carabobo, Yaracuy y los Andes. En horas de la tarde nubosidad en los estados centrales.

Cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en la zona insular y el oriente del país para hoy miércoles.

Clima hoy 17 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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