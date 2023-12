Compartir

El clima hoy 17 de diciembre en Venezuela estima nubosidad estratiforme productora de lluvias en algunas regiones del país. Esto en zonas del oriente Delta Amacuro, además de Sucre y zona insular.

Como en la línea costera de La Guaira, Falcón como en Aragua y zona costera central incluyendo La Guaira como Carabobo. Además de nubosidad en todo lo que es la zona central del país incluyendo Miranda y Aragua.

Chubascos ocasionales, descargas eléctricas y ráfagas de viento al sur de Bolívar, Amazonas como en Apure. Como también en Barinas, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Carabobo, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

La fase lunar para hoy indica que estamos a dos días antes de cuarto creciente. Las temperaturas mínimas se sentirán con fuerza en el estado Mérida. Con 7 grados y en entidades vecinas en horas de la madrugada.

Clima hoy 17 de diciembre en Venezuela

Mientras que las temperaturas altas estarán en las entidades de Guárico y Apure con 37 grados de temperatura. Otras zonas como el oriente, occidente y zona central con variables de 32 y 34 grados en horas del mediodía.

El oleaje no tendrá muchas variantes hoy 17 de diciembre, con olas con promedio de metro y medio de altura. En toda la costa nacional, además de brisa suave en zonas del oriente del país, Falcón y Golfo de Venezuela.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

