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El clima hoy 17 de febrero de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos indica nubosidad en varias zonas. Entre ellas la zona central comprendiendo los estados Carabobo, Aragua además de Miranda.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado en gran parte de extensión territorial, resaltando, zonas con lluvias al *este de Sucre, Amazonas, sur de Bolívar, este de Miranda, este de La Guaira, este de Falcón, norte de Yaracuy, sur de Apure, norte de Mérida, Trujillo y partes del Zulia*.

Zonas del oriente del país, despejado, con nubosidad parcial en horas de la mañana en estados como Sucre y Delta Amacuro. Estados occidentales con nubosidad en horas de la mañana, esto de Lara, Falcón y Zulia.

No se descarta la presencia de nubes y lluvias en los estados andinos del país, especialmente en Táchira, además de Mérida y Trujillo. Zona de la costa venezolana con probable nubosidad en el litoral central.

Clima muy cambiante en el país, sobre todo en horas del mediodía con calor en la zona central. Además de nubosidad en otras áreas, del país, no se descartan lluvias o lloviznas en horas de la tarde.

Clima hoy 17 de febrero de 2026

Temperaturas altas en varios estados del país, especialmente en los estados Guárico, Carabobo, Aragua, zonas del oriente del país. Todos con probables temperaturas que van desde los 31 a 38 grados.

Las temperaturas bajas se esperan en el estado Mérida, con probables 8 grados, esto en horas de la madrugada en las zonas montañosas. Centro del país en zonas de montaña con probables 22 grados.

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