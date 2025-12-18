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Clima hoy 18 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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El clima hoy 18 de diciembre de 2025 nos indica poca nubosidad en el centro del país. Abundante sol en horas de la mañana. Se espera cielos parcialmente nublados durante el día en todo el país.

Situación General, Se espera cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional. Exceptuando algunas partes al norte de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas y Zulia.

Clima hoy 18 de diciembre de 2025

Donde se estiman intervalos nublados con precipitaciones variables, sin descartar lluvias y lloviznas en áreas de *Bolívar, La Región Insular. Además de la Gran Caracas, este de Sucre/Delta Amacuro, Yaracuy y los Andes.

Clima hoy 18 de diciembre de 2025

Temperaturas que estarán sobre los 36 grados en el centro del país, especialmente en los estados Aragua, Carabobo como Yaracuy. Región llanera con altas temperaturas en la mañana y tarde al igual que el occidente del país.

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