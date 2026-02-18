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El clima hoy 18 de febrero apunta nubosidad, como lluvias en varias zonas del país. Además de cielos parcialmente nublados en el centro del país. Las altas temperaturas siguen en varios estados.

Cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del país; sin embargo, nubes de evolución rápida generadoras de lluvias de intensidad variables en *Bolívar, Amazonas, Apure, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Situación General: Prevalece cielo con nubosidad parcial alternando con zonas despejadas en gran parte del país; sin embargo, en horas de la mañana se estiman algunas áreas con nubosidad asociada a lluvias en *Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, partes de Lara, Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia.

Se esperan entre 37 y 38 grados para hoy en varios estados entre ellos Guárico, Anzoátegui, Aragua, Caracas, Miranda, como en zonas del oriente y occidente. Poca nubosidad en la zona central del país.

En la zona costera se han presentado lluvias en los últimos días, las mismas se han presentado en horas de la mañana. Zonas de Tucacas como de la costa central se han presentado lloviznas en los últimos días.

Clima hoy 18 de febrero en Venezuela

Las altas temperaturas prevalecerán en el país, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche las temperaturas estarán cercanas a los 38 grados.

Mientras que en el estado Mérida se esperan ocho grados para hoy, en horas de la madrugada en las zonas montañosas. Como se esperan temperaturas bajas en las zonas montañosas del país.

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