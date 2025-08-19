Compartir

El clima hoy 19 de agosto de 2025 en Venezuela según el INAMEH apunta a nubosidad como lluvias en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy martes.

Situación General, Se espera cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional; por otra parte, se prevé un aumento progresivo de la cobertura nubosa generando precipitaciones de intensidad variable.

Además de actividad eléctrica especialmente en áreas de *Delta Amacuro, norte de nuestra Guayana Esequiba y Bolívar, sur de Anzoátegui, Sucre, Monagas y Guárico, Aragua Apure, Barinas, Táchira, Trujillo y al sur del Lago de Maracaibo.

No se descartan lluvias en horas de la tarde en varias zonas del centro del país como en el occidente. En cuanto al oleaje este se mantendrá entre un metro y olas de metro y medio en la línea costera del Mar Caribe.

La Onda Tropical 28 se acerca al país, esta generará lluvias como lloviznas en el oriente venezolano.

Clima hoy 19 de agosto de 2025 en Venezuela

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 38 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

