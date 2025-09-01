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El pronóstico del tiempo hoy 1º de septiembre de 2025 en Venezuela reporta nubosidad en la mayoría del país. Como lluvias y lloviznas al sur, como parcialmente nublado en otras zonas como el occidente.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas; resaltando, nubosidad generadora de precipitaciones de intensidad variable. Esto en áreas de Bolívar.

Como en Amazonas, oeste de Guárico, partes de Apure, este de Barinas, sur de Portuguesa y Lago de Maracaibo. No se descartan lluvias en horas dela tarde en las zonas llaneras y sur de Venezuela-

Se espera cielo de parcial a despejado en el centro del país en horas de la mañana con la presencia del sol. Mientras que la Onda Tropical 32 salió del país y se espera por la 33 en los próximos días.

En horas de la tarde como de la noche se esperan lluvias y lloviznas en la zona central del país. Para horas de la madrugada se espera lloviznas en el sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Clima hoy 1º de septiembre de 2025

Se estiman temperaturas máximas de 39 grados en horas del mediodía en la región occidental como en la Península de Paraguaná. Mientras que se espera en la región central temperaturas de 34 grados como máximo.

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En las zonas montañosas de Mérida se esperan cerca de 8 grados en horas de la madrugada para hoy. En zonas de montaña de Venezuela se esperan cerca de 19 grados en horas de la madrugada.

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