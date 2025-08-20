Compartir

El clima hoy 20 de agosto de 2025 en Venezuela según el INAMEH apunta a nubosidad como lluvias en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy.

Situación General, Se prevé nubosidad parcial en buena parte del país; sin embargo, se estiman zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro.

Este de Sucre, este de Miranda, este de la Guaira, norte de Carabobo, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Táchira y Zulia.

Situación General, Se prevé cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas en gran parte del territorio nacional; así mismo, se estiman áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba.

El oleaje para hoy destaca el INAMEH se esperan olas de metro y medio en el Golfo de Venezuela, como en la región insular. El resto de línea costera nacional con olas de un metro.

Clima hoy 20 de agosto de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 37 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui. Como en la Península de Paraguaná.

NO DEJES DE LEER AHORA: Inicia el Pago del Movimiento Somos Venezuela por este monto

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas