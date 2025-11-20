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El clima hoy 20 de noviembre de 2025 indica cielos poco nublados en el centro del país, además de nubosidad en la zona sur de Venezuela. Específicamente en Bolívar, además de Amazonas y Apure.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en gran parte de su extensión, así mismo, se observan zonas nubladas acompañadas de precipitaciones de intensidad variables en zonas de nuestra *Guayana Esequiba.

Así como en Delta Amacuro, Monagas, Sucre, sur de Anzoátegui, partes de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, sur de Apure, oeste de Barinas. Zonas de Portuguesa, oeste de Trujillo, norte de Táchira y sur del Zulia.

Clima hoy 20 de noviembre de 2025

Se esperan temperaturas máximas de 38 grados en la zona del Zulia como en Falcón y áreas de la Península de Paraguaná. De igual modo, en zonas del centro del país luego del mediodía, especialmente en Carabobo y Aragua.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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