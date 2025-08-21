Compartir

La situación del clima hoy 21 de agosto de 2025 destaca nubosidad parcial en el centro del país en horas de la mañana. Con probables lluvias en algunas zonas del estado Miranda, como Yaracuy y Cojedes.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada; resaltando, zonas con precipitaciones en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, áreas de la Gran Caracas; para hoy jueves 21 de agosto.

Además en los estados centrales como Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes, norte de Apure, este de Barinas, norte de Táchira, norte de Mérida y Zulia. Se espera nubosidad en algunos estados del oriente del país.

En horas de la tarde se espera nubosidad fragmentada y zonas poco nubladas en la mayor parte del país; asimismo, prevalecen células convectivas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable.

Algunas con descargas eléctricas en áreas de Bolívar, sur de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Guárico, Cojedes, portuguesa, Barinas, Lara, Apure, Táchira, Mérida, lago de Maracaibo.

La Onda Tropical número 29 se espera en las próximas horas para el país. Ya la onda 28 está saliendo de Venezuela rumbo a Colombia.

Clima hoy 21 de agosto de 2025 en Venezuela

Temperaturas máximas entre los 38 grados en los estados Falcón y Zulia en su zona norte. Mientras que el centro del país se esperan temperaturas sobre los 34 grados en horas de la mañana y 34 y 36 grados en la tarde.

Estado Mérida con temperaturas bajas de 8 grados en las zonas montañosas en horas de la madrugada. Nubosidad y lluvia con temperaturas de 22 grados en las zonas montañosas del centro del país.

