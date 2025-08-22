Compartir

El clima hoy 22 de agosto de 2025 en Venezuela, según el INAMEH apunta a nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos en horas de la mañana y tarde.

Situación General, se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país; asimismo, tendremos mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable zonas.

Especialmente en Bolívar, Amazonas, este de Miranda/La Guaira, sur de Guárico, Apure, sur de Cojedes, este de Barinas, Táchira, sur de Mérida y Zulia.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas; resaltando, zonas con precipitaciones de intensidad variable en zonas de Bolívar, Amazonas.

Este de Miranda/La Guaira, sur de Guárico, Apure, sur de Cojedes, este de Barinas, Táchira, sur de Mérida y suroeste del Zulia.

Venezuela amanece cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte de su extensión; alternando, algunas zonas nubladas con precipitaciones variable y descargas eléctricas.

En horas de la tarde probables lluvias o chubascos en zonas de la región central como en la occidental. Lluvias en la región llanera, en los estados Portuguesa como en Barinas, igualmente en horas de la noche.

Clima hoy 22 de agosto de 2025 en Venezuela según el INAMEH

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 37 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Falcón y en el Zulia, sobre todo en la Península de Paraguaná.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

