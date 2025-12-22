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Clima hoy 22 de diciembre de 2025 en Venezuela

By Danny Valdiviezo
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Clima hoy 22 de diciembre de 2025
Foto: Almy Molly.

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Danny Valdiviezo
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El clima de hoy 22 de diciembre en Venezuela destaca se prevé nubosidad estratiforme productora de lluvias o lloviznas aisladas al norte de nuestra Guayana Esequiba. Como en Bolívar.

Además de sur de Amazonas, Apure, este de Miranda, los Andes, Falcón y Zulia*. El resto del país prevalecerá parcialmente nublado y zonas con nubosidad fragmentada. Tanto en la mañana como en la tarde.

Clima hoy 22 de diciembre de 2025

Clima hoy 22 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas 38 grados en horas del mediodía, en la zona central como occidental además de Guárico y Sur del estado Anzoátegui.

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