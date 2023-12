Compartir

El clima hoy 22 de diciembre en Venezuela indica que el astro rey estará con todas sus fuerzas debido a la poca nubosidad que hay. De igual modo, poca brisa en la costa nacional correspondiente al Mar Caribe.

Se aprecia nubosidad fragmentada en zonas de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, los Andes y sur de Zulia; de igual modo, se observan núcleos aislados con descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Mérida y sur de Zulia; el resto del país permanecerá nublado.

Formación nubosa en algunas entidades del país con algunas lloviznas en áreas de Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Sucre. De igual modo, en el estado Miranda como La guaira.

Las entidades centrales con zonas despejadas en estos días de diciembre sobre todo en horas de la mañana. Ya para horas de la tarde el panorama podría cambiar especialmente en Puerto Cabello y partes de Aragua.

Las temperaturas mínimas estarán en 7 grados, sobre todo en las zonas montañosas del estado Mérida. Como en zonas vecinas al estado andina, también en la Colonia Tovar, montañas de Caracas y el Jarillo.

Mientras que las temperaturas máximas estarán entre 37 y 38 grados de temperatura en Guárico, zonas de Anzoátegui además del sur de la guayana Esequiba. Como en parte de los estados centrales, Amazonas y Bolívar.

Las olas estarán entre metroy medio y dos metros de altura en toda la costa marina del país. Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

