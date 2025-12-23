ActualidadNacionalPortada

Clima hoy 23 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
0
41
Clima hoy 23 de diciembre de 2025
Foto: Almy Molly.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El clima hoy 23 de diciembre de 2025 en Venezuela nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país en los estados, Aragua, Carabobo además del estado Miranda.

Indica el Inameh que Venezuela amanece con cielo poco nublado en gran parte de su extensión; no obstante, se observan mantos nubosos acompañados de lluvias o lloviznas en el sur del país.

Clima hoy 23 de diciembre de 2025

Especialmente en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas*; asimismo, nubosidad estratiforme en Mérida, Táchira y sur del Zulia. Donde no se descartan precipitaciones leves.

Clima hoy 23 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas de 37 grados en el centro del país específicamente en Guárico. Como en los estados Carabobo, Aragua, Falcón y zonas del occidente venezolano.  En horas de la noche se esperan temperaturas 30 grados.

En el estado Mérida se esperan 6 grados en las zonas montañosas en horas de la madrugada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Ahora!, Comisión Nacional de Lotería prohibió estas rifas en el país

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceINAMEH
Artículo anterior
Accidente en la avenida Fernando Figueredo dejó dos lesionados
Artículo siguiente
Pareja venezolana encontrada sin vida en un apartamento en Chile
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes