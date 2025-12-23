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El clima hoy 23 de diciembre de 2025 en Venezuela nos indica nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país en los estados, Aragua, Carabobo además del estado Miranda.

Indica el Inameh que Venezuela amanece con cielo poco nublado en gran parte de su extensión; no obstante, se observan mantos nubosos acompañados de lluvias o lloviznas en el sur del país.

Especialmente en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas*; asimismo, nubosidad estratiforme en Mérida, Táchira y sur del Zulia. Donde no se descartan precipitaciones leves.

Clima hoy 23 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas de 37 grados en el centro del país específicamente en Guárico. Como en los estados Carabobo, Aragua, Falcón y zonas del occidente venezolano. En horas de la noche se esperan temperaturas 30 grados.

En el estado Mérida se esperan 6 grados en las zonas montañosas en horas de la madrugada.

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