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El clima hoy 24 de septiembre de 2025 indica cielos poco nublados en el centro del país, además de nubosidad en la zona sur de Venezuela. Específicamente en Bolívar, además de Amazonas y Apure.

Situación General, se espera cielo con escasa nubosidad sin precipitaciones en buena parte del país; no obstante, se prevén áreas nubladas con lluvias o lloviznas en zonas de *Sucre, Monagas, Anzoátegui, noroeste de Bolívar.

Como en los Llanos Centrales/Occidentales, Carabobo, Yaracuy, este de Falcón, los Andes y Zulia. Esto en horas de la mañana de hoy, se esperan cielos despejados en algunas zonas de Venezuela.

La Onda Tropical número 38 se mantiene recorriendo el centro del país, rumbo al occidente. Esta pudiera ocasionar lluvias como mal tiempo en gran parte de Venezuela el día de hoy.

Clima hoy 24 de septiembre de 2025 en Venezuela

Se esperan temperaturas máximas de 38 grados en la zona del Zulia como en Falcón y áreas de la Península de Paraguaná. De igual modo, en zonas del centro del país luego del mediodía, especialmente en Carabobo y Aragua.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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