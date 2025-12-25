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El clima hoy 25 de diciembre de 2025 en Venezuela según los estudios del INAMEH indica buen tiempo. Cielos despejados en las primeras horas de la mañana, esto en los estados centrales, Carabobo, Aragua, Miranda, Guárico, además de Caracas y La Guaira.

Situación General, Se mantienen condiciones meteorológicas estables en gran parte del territorio nacional; no obstante, se prevé nubosidad estratiforme que provoca lluvias o lluvias dispersas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar/Amazonas y sur del Zulia.

Zona costera a esta hora completamente despejada en los litorales: central, occidental además de oriental. Sin novedad lluviosa en el occidente venezolano, conformado por los estados Falcón y Zulia.

Región llanera completamente despejada a esta hora, con poca nubosidad o nubosidad parcial en los estados andinos. Trujillo, Mérida, además de Táchira y zonas del sur del estado Zulia y Lago de Maracaibo.

Clima hoy 25 de diciembre de 2025

Las máximas temperaturas estarán rondando los 37 grados entre la zona central, comprendiendo desde los estados Guárico y Aragua. Además de Anzoátegui y Monagas como en los estados occidentales.

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Con suave fresco en horas de la mañana y el día se mantiene el estado Mérida con 4 grados en horas de la madrugada en sus zonas de montaña. Colonia Tovar, Galipán además del Jarillo con bajas temperaturas.

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