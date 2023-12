Compartir

Según el INAMEH, el clima hoy 26 de diciembre en Venezuela indica cielos despejados en la región central, como en la zona de los llanos y oriental. Nubes y formación lluviosa en la zona de Amazonas como en Apure.

Poca formación nubosa en los estados centrales en horas de la mañana, como tiempos despejados en gran parte del país. Esto en los estados Aragua, Carabobo, La Guaira, Lara, Guárico y Falcón.

Se esperan lluvias en zonas del sur del Lago de Maracaibo, como en los estados andinos. También en horas de la noche de este martes 26 de diciembre, poca brisa en zonas de la costa nacional.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan en las zonas montañosas de Mérida en horas de la madrugada. Sobre todo luego de la medianoche, al igual que en zonas como La Colonia Tovar, El Junquito y El Jarillo.

Clima hoy 26 de diciembre en Venezuela

Se espera zonas con temperaturas altas entre ellas, Guárico, Apure, Amazonas, Aragua y Bolívar entre los 37 y 38 grados. También en áreas de la región central Aragua, Miranda, Carabobo y Cojedes.

En cuanto al oleaje, este se encuentra en una altura promedio de un metro, metro y medio y dos metros. Todo depende de la brisa, sobre todo en horas de la tarde. en la región central como en Delta Amacuro y el Golfo de Venezuela.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

