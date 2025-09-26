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El clima hoy 26 de septiembre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH indica cielos despejados en las primeras horas de la mañana. Con probables lluvias solamente en el sur de Venezuela.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas, asimismo, se aprecian células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias o chubascos al sur de Venezuela.

Esto en áreas de Bolívar, Apure y sur del Lago de Maracaibo. El resto del país se presenta con poca nubosidad y abundante sol para hoy viernes. Solo probabilidades de lluvia para horas de la noche.

No se descarta nubosidad en horas de la tarde como de la noche en los estados centrales y sur de Venezuela. Mientras que el occidente del país y zonas llaneras se mantendrán con poca nubosidad en horas de la noche.

Clima hoy 26 de septiembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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