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El clima hoy 27 de agosto de 2025 indica cielos poco nublados en el centro del país, además de nubosidad en la zona sur de Venezuela. Específicamente en Bolívar, además de Amazonas y Apure.

Situación General, Se espera cielo con abundante nubosidad en la mayor parte del territorio venezolano; así mismo, se estiman algunas áreas nubladas acompañadas de precipitaciones dispersas.

Siendo mas intensas y frecuentes en zonas de Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre, región Insular, Llanos Centrales/Occidentales y Zulia;* así mismo, mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en el *sur de Aragua, suroeste de Miranda y los Andes.* El resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejado.

En las primeras horas se espera desarrollo poco nuboso en estados orientales. La costa venezolana solo con nubes en la zona del estado Aragua como en la parte insular del país en horas de la mañana.

Probabilidad de lluvias en horas de la tarde en la zona del oriente del país, como en los estados centrales además de la región llanera como andina. De igual modo, en zonas del occidente del país.

Clima hoy 27 de agosto de 2025

Se esperan temperaturas máximas de 38 grados en la zona del Zulia como en Falcón y áreas de la Península de Paraguaná. De igual modo, en zonas del centro del país luego del mediodía, especialmente en Carabobo y Aragua.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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