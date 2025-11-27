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El clima hoy 27 de noviembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH señala nubosidad en varios estados del país. Lloviznas y algunas lluvias en el sur de Venezuela en el estado Bolívar, sur de Guárico y sur de Anzoátegui.

Predomina cielo nublado alternando con nubosidad estratiforme en gran parte del territorio nacional; por otra parte. Se observa desarrollo mantos nubosos generadores de lluvias dispersas y actividad eléctrica ocasional en zonas de *Bolívar, Amazonas, La Gran Caracas, Miranda, Guárico, Monagas, Lara, Yaracuy, Falcón y Zulia*.

Zona oriental del país con nubosidad en la zona norte en los estados Sucre como Delta Amacuro. Área del centro del país, con poca nubosidad en los estados Miranda, Aragua y Carabobo.

En la zona andina lluvias débiles a esta hora de la mañana, despejado en el litoral occidental como central. Excepto en zonas de Miranda y La Guaira donde hay nubosidad. Litoral oriental completamente despejado.

Clima hoy 27 de noviembre de 2025

El oleaje se espera entre un metro y metro y medio en el litoral central, zonas de Delta Amacuro como en el Golfo de Venezuela con probable oleaje de dos metros. El resto con oleaje de un metro.

Poca brisa en la zona de Puerto Cabello durante el día, suave brisa en horas de la noche. Tucacas, zonas de Chichiriviche en el estado Falcón brisa normal durante el día y parte de la noche.

Temperaturas altas en el centro del país con 37 grados para hoy en horas del mediodía. Como 34 a 36 grados en la zona del occidente venezolano durante el día, panorama de clima seco en Aragua, Guárico y sur de Carabobo.

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En las zonas montañosas del estado Mérida se esperan cerca de ocho grados en horas de la madrugada. Zonas de montaña del centro del país con clima bajo en horas de la madrugada entre una y cuatro de la mañana.

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