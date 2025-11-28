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El clima hoy 28 de noviembre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH indica cielos despejados en las primeras horas de la mañana. Con probables lluvias solamente en el sur de Venezuela antes del mediodía.

Cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en la mayor parte del país; exceptuando, al *norte de nuestra Guayana Esequiba, norte de Amazonas, sur de Bolívar, sur de Apure y Trujillo.

Además de Mérida, Táchira y partes del Zulia*, donde tenemos nubosidad y precipitaciones. Zonas despejadas y con nubosidad parcial en los estados del centro del país.

Sobre Venezuela prevalece nubosidad parcial y zonas poco nubladas; sin embargo, se observan mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable al *sur de nuestra Guayana Esequiba.

Clima hoy 28 de noviembre de 2025 en Venezuela

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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