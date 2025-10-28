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El clima hoy 28 de octubre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH indica cielos despejados en las primeras horas de la mañana. Con probables lluvias solamente en el sur de Venezuela.

Situación General, próximas seis horas Se prevé incremento de la nubosidad en buena parte del país, asociadas a lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional, en zonas de nuestra *Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes, Falcón, Aragua, Gran Caracas y Zulia. No se descartan alguna lluvias de intensidad variables en zonas de *Delta Amacuro, Yaracuy y la Región Oriental.

Además del sur de nuestra Guayana Esequiba, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Lara, Yaracuy, los Andes y Zulia. Señaló el INAMEH hoy martes 28 de octubre.

No se descarta nubosidad en horas de la tarde como de la noche en los estados centrales y sur de Venezuela. Mientras que el occidente del país y zonas llaneras se mantendrán con poca nubosidad en horas de la noche.

Clima hoy 28 de octubre de 2025 en Venezuela

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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