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El clima hoy 29 de septiembre de 2025 en Venezuela señala poca nubosidad en el país, sobre todo en el oriente, zona insular, centro y occidente. Además de abundante sol en horas de la mañana, mediodía como en la tarde.

Se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país; resaltando, desarrollo nuboso con precipitaciones de variada intensidad al *norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, este de Miranda/La Guaira/Falcón, Guárico, Apure, Barinas, Andes y Zulia.

Temperaturas máximas que estarán cerca de los 38 grados, siendo las zonas de mayor calor, la zona norte de los estados Falcón, Zulia, al igual que Carabobo y zonas del oriente. Con poca nubosidad en la costa.

Se esperan algunas lloviznas como lluvias en las zonas del sur de Venezuela, sobre todo en los estados Bolívar, Amazonas y Apure. Poca nubosidad en la zona andina, excepto el estado Mérida.

Clima hoy 29 de septiembre de 2025 en Venezuela

Las altas temperaturas se esperan en el litoral central, como oriental, en horas de la mañana. Sin descartar que pueden caer chubascos, además de lluvias en la zona central en horas de la tarde como de la noche.

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Mientras que las temperaturas bajas se esperan en el estado Mérida en horas de la madrugada con siete grados en sus zonas de montaña. Además de temperaturas frescas en la cordillera central del país.

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