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El clima hoy 3 de diciembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH indica cielos nublados en las primeras horas de la mañana. Con probables lluvias solamente en el sur de Venezuela antes del mediodía.

Situación General, Persiste sobre el territorio nacional cielo parcialmente nublado; asimismo, no se descartan áreas con nubosidad del tipo estratiforme acompañadas de lluvias y lloviznas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba.

Ademñas de los estados Bolívar, Amazonas, al Oriente, costa este de Miranda/Falcón, Andes y Zulia. Zona despejadas hacia el centro del país en la zona norte cercana a la costa venezolana.

En horas de la tarde, sobre Venezuela prevalece nubosidad parcial y zonas poco nubladas; sin embargo, se observan mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable al *sur de nuestra Guayana Esequiba.

Clima hoy 3 de diciembre de 2025 en Venezuela

Temperaturas máximas en 34 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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