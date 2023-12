Compartir

El clima hoy 3 de diciembre en Venezuela destaca cielos con escasa nubosidad en todo lo que es el centro del país. Con leves nubes en zonas de Bolívar, además de Guárico, Apure y amazonas con en el oriente del país.

En horas de la mañana la presencia del astro rey será desde tempranas horas. El sol ha estado fuerte en los últimos días, por lo cual se recomienda vestir ropa fresca. Evitar ropa oscura además de estar hidratado.

Sin mucha nubosidad en lo que es la zona costera del país incluyendo Puerto Cabello, Choroní, Cata y zonas de Tucacas. Más no así en la zona insular y oriental donde pudiera presentarse nubosidad en horas de la tarde y la noche.

Poca brisa en la costa venezolanas, con olas que irán desde un metro y metro y medio solo con olas de dos metros en el Golfo de Venezuela. En horas de la tarde se espera un poco más de brisa en lo que son las costas de la zona central

Las temperaturas mínimas se sentirán en zonas montañosas del estado Mérida, además de zonas cercanas a los estados andinos. Como también han reportado bajas temperaturas en La Colonia Tovar y El Jarillo.

De igual modo, las temperaturas máximas se esperan en el oriente del país como en las zonas de Bolívar, Amazonas y Monagas en 36 a 37 grados. Zona central entre otras con temperaturas sobre los 33 grados entre dos y cuatro de la tarde.

Recuerda no exponerte a los rayos del sol directamente, usa ropa fresca además de no estar expuesto al calor. Mantente siempre hidratado y alejado de las zonas del sol en horas del día. Sobre todo entre once de la mañana y tres de la tarde.

