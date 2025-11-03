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El clima hoy 3 de noviembre de 2025 indica cielos poco nublados en el centro del país, además de nubosidad en la zona sur de Venezuela. Específicamente en Bolívar, además de Amazonas y Apure.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas, asimismo, se aprecian células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias; o chubascos y con descargas eléctricas en áreas al *sur del Lago de Maracaibo.

igualmente nubosidad fragmentada en partes de *nuestra Guayana Esequiba, oeste de Delta Amacuro, sur de Bolívar y noroeste de Amazonas. El resto del país prevalece nubosidad fragmentada.

El oleaje en la costa al Mar Caribe se mantendrá con olas de dos metros en el litral central. Además de dos metros en la zona insular como olas de 2.5 en el Golfo de Venezuela hoy lunes.

Clima hoy 3 de noviembre de 2025

Se esperan temperaturas máximas de 38 grados en la zona del Zulia como en Falcón y áreas de la Península de Paraguaná. De igual modo, en zonas del centro del país luego del mediodía, especialmente en Carabobo y Aragua.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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