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El clima hoy 30 de enero de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos indica cielos nubosos en horas de la mañana en distintas zonas del país. Especialmente en la zona central desde horas de la madrugada.

Venezuela* amanece con mantos nubosos asociadas a precipitaciones de intensidad variable al sur de *nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre. Partes de Anzoátegui, zonas de Miranda, norte de Aragua.

Además del este de Falcón, partes de Barinas, Portuguesa, Andes y sur del Zulia,* siendo mas intensas en *Bolívar, Amazonas y suroeste de Apure*. El resto del país con nubosidad fragmentada .

En el oriente del país se espera cielos parcialmente nublados en los estados Monagas, Anzoátegui como en Sucre. En la zona insular cielos nublados en las primeras horas de la mañana.

Zona de estados llaneros cielos despejados en horas de la mañana, en Portuguesa, Barinas además de Apure. En el estado Bolívar y la Guayana Esequiba se esperan lluvias en horas del día.

No se descartan nubes grisis con lluvias en los estados centrales, Aragua, Carabobo y Miranda en horas de la tarde. Zona de la Cordillera de La Costa con probables lloviznas en horas de la tarde para hoy viernes.

Clima hoy 30 de enero de 2026 en Venezuela según el INAMEH

Altas temperaturas, sobre los 37 grados en los estados centrales como en la región llanera y zona occidental. En horas de la noche podría persistir el calor en varias zonas del país, estamos en el tiempo donde el sol se oculta un poco más tarde.

En los espacios montañosos del estado Mérida en horas de la madrugada se esperan 8 grados de temperatura. Sigue siendo Mérida la zona más fría del país en horas de la noche y madrugada.

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