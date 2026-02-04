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El clima hoy 4 de febrero de 2026 nos señala poca nubosidad en varias zonas del país, como zonas despejadas para hoy lunes. El centro del país sin problemas de lluvia, cielos despejados en la zona costera nacional.

Venezuela amanece con cielo poco nublado, alternando con áreas parcialmente nubladas en gran parte de su extensión; sin embargo, se aprecian áreas con desarrollo estratiforme asociado a lluvias o lloviznas dispersas en *los Andes y al sur de Zulia*.

Poca nubosidad sobre todo en los estados Aragua, sur del Guárico, Apure, además de Bolívar. Nubosidad en horas de la noche en los estados Miranda y La Guaira además de los estados llaneros y andinos.

Como en los estados La Guaira y Falcón, norte de nuestra Guayana Esequiba, región Insular, Nororiente y sur del Lago de Maracaibo. En horas de la noche se espera mayor cobertura nubosas en parte de los estados mencionados.

Clima hoy 4 de febrero de 2026

Temperaturas máximas hoy, 37 grados en parte de los estados centrales, sur del oriente del país. Además de las entidades occidentales, Falcón, Lara y Zulia hoy. Calor fuerte en varios estados del país.

En el estado Mérida se espera al menos 6 grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas. 23 grados en zonas de montaña en el centro del país, con tendencia a la baja en la madrugada.

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