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El clima hoy 4 de septiembre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH apunta a nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos en horas de la mañana y tarde.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas, sin embargo, se observan células convectivas de rápida evolución; acompañadas de lluvias o chubascos y algunas con descargas eléctricas.

Esto en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy y oeste del Zulia. Se espera cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país.

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En horas de la tarde probables lluvias o chubascos en zonas de la región central como en la occidental. Lluvias en la región llanera, en los estados Portuguesa como en Barinas, igualmente en horas de la noche.

La Onda Tropical número 33 entró al país por el oriente en las últimas horas. Se espera que esta se desplace hacia el centro y occidente. Acompañada de probables lluvias como nubosidad.

Clima hoy 4 de septiembre de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 38 grados en la Península de Paraguaná en el estado Falcón. Como en la zona norte del estado Zulia, probables temperaturas en el centro del país cerca de los 32 grados.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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