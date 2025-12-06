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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica un sábado con predominio de nubosidad y lluvias de intensidad variable en buena parte del territorio nacional.

Desde las primeras horas del día y durante la tarde y noche, se espera el desarrollo de mantos nubosos que generarán precipitaciones, algunas acompañadas de actividad eléctrica, como resultado de una línea de inestabilidad, una vaguada monzónica y la acción de los vientos alisios.

Las condiciones meteorológicas previstas para este sábado en Venezuela estarán marcadas por una atmósfera inestable que favorecerá la formación de nubes y la ocurrencia de lluvias en diversas regiones del país.

Lluvias y nubosidad para este sábado

El Inameh informó que se esperan precipitaciones desde la madrugada, extendiéndose durante la mañana, la tarde y la noche, con mayor intensidad en zonas del oriente, centro, sur y occidente del país.

El pronóstico destaca la presencia de una línea de inestabilidad que se desplaza hacia el noroccidente, una vaguada monzónica activa en el extremo occidental y la influencia de los vientos alisios sobre la franja norte del territorio.

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Estos factores, combinados con efectos convectivos locales, propiciarán un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas.

Las autoridades recomiendan precaución ante posibles acumulaciones de agua, reducción de visibilidad y actividad eléctrica, especialmente en áreas vulnerables.

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